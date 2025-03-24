Продавец мебели экс-поставщиков IKEA «Гуд лакк» выйдет на рынок Казахстана
Мебельный ритейлер «Гуд лакк», который продает товары бывших поставщиков IKEA, собирается выйти на рынок Казахстана. Компания планирует открыть франчайзинговые магазины в Астане, Алмате и Кокшетау, рассказал Shopper’s руководитель розничного подразделения «Гуд лакка» Антон Колчин.
- Новости
По его словам, в магазинах уже приступили к финальной отделке. «В Казахстане никогда не было магазинов IKEA, ее товары ввозили из России и других стран. Поэтому мы ждем, что у наших партнеров в Казахстане будут хорошие продажи», — сказал Колчин.
Он добавил, что большинство поставщиков «Гуд лакка» — белорусские компании Novus Industry, Mebelain, Delcom 40, Mmz, «Фандок» и другие. Есть также несколько российских фабрик, названия которых Колчин не раскрыл.
- Shopper’s пишет, что первый шоурум «Гуд лакка» в России открылся в 2023 году в московском бизнес-центре «Румянцево». Собственный магазин компании также работает в ТРЦ «Мозаика», где раньше располагалась точка IKEA. В мае 2024 года Колчин сообщил, что ритейлер планирует запустить 31 магазин по франшизе. На данный момент открылось только 10, отмечает издание.
- В 2023 году выручка ООО «Сведста» (юрлицо «Гуд лакка») составила 1,6 млрд рублей, а чистая прибыль выросла на 14%, до 25 млн рублей, свидетельствуют данные Rusprofile.
- IKEA приостановила работу своих магазинов в России и Белоруссии в марте 2022 года. Через год шведский производитель продал петербургской Slotex свой последний завод в России. Тогда же Минпромторг разрешил ввозить продукцию бренда по параллельному импорту.
Фото на обложке: Unsplash
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Популярное
Налог на прибыль организаций
Материалы по теме
- Пройти курс «Как управлять командой»
- 1 Ресторатор Перельман запустил франшизу столичной сети «Рыба моя» для развития в регионах Паушальный взнос составляет 15 млн рублей 10 июня 10:12
- 2 «Флакон» и экс-учредитель «Кухни на районе» вложили 100 млн рублей в запуск франшизы модели креативного кластера 80% инвестировал Николай Матушевский, оставшиеся — Павел Коптев-Мельников 19 апреля 09:00
- 3 Франшизы детских центров: актуальная подборка франшиз И какие риски могут быть при работе по франшизе 12 апреля 14:03
- 4 Блины и пиво: в России назвали лучшие франшизы по итогам 2024 года В целом рынок франчайзинга в стране вырос на 10% год к году 14 марта 21:34