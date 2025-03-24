Продавец мебели экс-поставщиков IKEA «Гуд лакк» выйдет на рынок Казахстана

По его словам, в магазинах уже приступили к финальной отделке. «В Казахстане никогда не было магазинов IKEA, ее товары ввозили из России и других стран. Поэтому мы ждем, что у наших партнеров в Казахстане будут хорошие продажи», — сказал Колчин.

Он добавил, что большинство поставщиков «Гуд лакка» — белорусские компании Novus Industry, Mebelain, Delcom 40, Mmz, «Фандок» и другие. Есть также несколько российских фабрик, названия которых Колчин не раскрыл.

Shopper’s пишет, что первый шоурум «Гуд лакка» в России открылся в 2023 году в московском бизнес-центре «Румянцево». Собственный магазин компании также работает в ТРЦ «Мозаика», где раньше располагалась точка IKEA. В мае 2024 года Колчин сообщил, что ритейлер планирует запустить 31 магазин по франшизе. На данный момент открылось только 10, отмечает издание.

В 2023 году выручка ООО «Сведста» (юрлицо «Гуд лакка») составила 1,6 млрд рублей, а чистая прибыль выросла на 14%, до 25 млн рублей, свидетельствуют данные Rusprofile.

IKEA приостановила работу своих магазинов в России и Белоруссии в марте 2022 года. Через год шведский производитель продал петербургской Slotex свой последний завод в России. Тогда же Минпромторг разрешил ввозить продукцию бренда по параллельному импорту.

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