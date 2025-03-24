Top.Mail.Ru
Меню-гамбургер
Медиа
Мероприятия
Карты
Сделки
Альфа-курс
Подпишись
на телеграм
Подписаться

Продавец мебели экс-поставщиков IKEA «Гуд лакк» выйдет на рынок Казахстана

Новости
Новости
Мария Рудницкая
Мария Рудницкая

Редактор новостного блока

Мария Рудницкая

Мебельный ритейлер «Гуд лакк», который продает товары бывших поставщиков IKEA, собирается выйти на рынок Казахстана. Компания планирует открыть франчайзинговые магазины в Астане, Алмате и Кокшетау, рассказал Shopper’s руководитель розничного подразделения «Гуд лакка» Антон Колчин.

Продавец мебели экс-поставщиков IKEA «Гуд лакк» выйдет на рынок Казахстана
  1. Новости

По его словам, в магазинах уже приступили к финальной отделке. «В Казахстане никогда не было магазинов IKEA, ее товары ввозили из России и других стран. Поэтому мы ждем, что у наших партнеров в Казахстане будут хорошие продажи», — сказал Колчин.

Он добавил, что большинство поставщиков «Гуд лакка» — белорусские компании Novus Industry, Mebelain, Delcom 40, Mmz, «Фандок» и другие. Есть также несколько российских фабрик, названия которых Колчин не раскрыл.

  • Shopper’s пишет, что первый шоурум «Гуд лакка» в России открылся в 2023 году в московском бизнес-центре «Румянцево». Собственный магазин компании также работает в ТРЦ «Мозаика», где раньше располагалась точка IKEA. В мае 2024 года Колчин сообщил, что ритейлер планирует запустить 31 магазин по франшизе. На данный момент открылось только 10, отмечает издание.
  • В 2023 году выручка ООО «Сведста» (юрлицо «Гуд лакка») составила 1,6 млрд рублей, а чистая прибыль выросла на 14%, до 25 млн рублей, свидетельствуют данные Rusprofile.
  • IKEA приостановила работу своих магазинов в России и Белоруссии в марте 2022 года. Через год шведский производитель продал петербургской Slotex свой последний завод в России. Тогда же Минпромторг разрешил ввозить продукцию бренда по параллельному импорту.

Фото на обложке: Unsplash

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

ТЕГИ
Бизнес-нетворкинг
Сервис Русбейс для поиска полезных знакомств и обмена опытом
Присоединиться

Материалы по теме