Мошенники используют Facebook для обмана пользователей

В Facebook появились вредоносные ссылки. Они перенаправляют пользователей на сайт с предупреждением о заражении опасным ПО. За помощь лжетехподдержка просит внести плату. Об этом сообщила компания Malwarebytes, работающая в сфере кибербезопасности.

Для решения проблемы пользователям, попавшим на такой сайт, предлагается позвонить в «техподдержку». По телефону псевдосотрудники просят внести плату за удаление ПО.

Специалисты Malwarebytes выявили 50 различных поддельных ссылок. Часть из них могут распространяться через игры Facebook.

Как выглядит мошенническая схема. Фото: blog.malwarebytes.com

Эксперты заметили, что ссылки регулярно меняются, чтобы избежать попадания в черный список.

Результаты исследования Malwarebytes направила в Facebook.

Фото на обложке: PixieMe/ Shutterstock