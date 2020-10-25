Рубрики
Сервисы
Rusbase
Меню-гамбургер
Новости

Мошенники используют Facebook для обмана пользователей

Новости
Наталья Дмитриева
Наталья Дмитриева

Редактор новостей

Наталья Дмитриева

В Facebook появились вредоносные ссылки. Они перенаправляют пользователей на сайт с предупреждением о заражении опасным ПО. За помощь лжетехподдержка просит внести плату. Об этом сообщила компания Malwarebytes, работающая в сфере кибербезопасности.

Мошенники используют Facebook для обмана пользователей

Для решения проблемы пользователям, попавшим на такой сайт, предлагается позвонить в «техподдержку». По телефону псевдосотрудники просят внести плату за удаление ПО. 

Специалисты Malwarebytes выявили 50 различных поддельных ссылок. Часть из них могут распространяться через игры Facebook.

Как выглядит мошенническая схема. Фото: blog.malwarebytes.com

Эксперты заметили, что ссылки регулярно меняются, чтобы избежать попадания в черный список.

Результаты исследования Malwarebytes направила в Facebook.

Фото на обложке: PixieMe/ Shutterstock

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Актуальные материалы —
в Telegram-канале @Rusbase

ВОЗМОЖНОСТИ

25 октября 2020

Yandex Cup

25 октября 2020

Лидеры цифровой трансформации

30 октября 2020

Прорыв года

Все ВОЗМОЖНОСТИ

RUSBASE РЕКОМЕНДУЕТ
Наша главная рассылка. Раз в неделю делимся самыми важными и полезными материалами, чтобы вы ничего не пропустили.
Нажимая «Подписаться», вы принимаете Политику конфиденциальности и соглашаетесь получать письма