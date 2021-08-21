Мошенники начали выманивать данные клиентов банков «бесплатной пиццей»

Мошенники придумали новый способ заполучить даннные клиентов крупных российских банков – предлагают получить бесплатную пиццу (которой, конечно, не существует) на специальных фишинговых сайтах, имитирующих настоящие страницы личных кабинетов.

Для схемы с «бесплатной пиццей» мошенники используют бренды как минимум двух крупных банков, сообщает РБК со ссылкой на компанию по информационной безопасности Infosecurity.

Жертв просят перейти по ссылке якобы на страницу акции банка (на деле же это поддельная страница), ввести там номер своей карты и телефона, а после этого дважды сказать мошенникам коды из СМС-сообщений. Так злоумышленники получают доступ к личному кабинету жертвы в банке.

Схема была обнаружена с середины июня, чаще всего мошенники прикрываются брендом «Альфа-банка», представители которого подтвердили информацию о существовании поддельных сайтов и рассказали, что отслеживают их и инициируют блокировку.

«Как правило, [мошенники] используют фишинговую страницу, очень похожую на сайт банка, с отличием в написании — в одной букве или символе, — где требуется ввести свои персональные данные», — заявили в банке.

Число жертв схемы с бесплатной пиццей не известно даже приблизительно, так как многие просто не обращаются в полицию. Количество фишинговых сайтов оценить невозможно: каждый из них «живет» примерно 24 часа, прежде чем его перестают использовать.

Чуть больше недели назад появилась информация о другой новой схеме банковских мошенников: они начали притворяться благодарными инвесторами банка.

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Фото: Unsplash