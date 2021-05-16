Мошенники придумали схему обмана под видом политики WhatsApp

Злоумышленники воспользовались изменением политики WhatsApp и стали отправлять пользователям письма, где сообщают, что мессенджер якобы может стать платным. Об этом сообщает «РИА Новости».

Пользователи, преимущественно пенсионеры, получают сообщения о том, что с 15 мая WhatsApp якобы является платным. Желающим этого избежать предлагают переслать данную информацию 10 контактам. Стоимость одного смс — 0,01 евро.

«Таким образом, мы увидим, что вы являетесь активным пользователем, и ваш логотип станет синим и будет оставаться бесплатным. В противном случае WhatsApp активирует счет», — говорится в сообщении.

С 15 мая вступили в силу новые правила конфиденциальности WhatsApp. В Facebook будут передавать регистрационные данные аккаунта, информация о транзакциях, пользовании услугами, работе с другими сервисами компании, сообщения о мобильных устройствах, IP-адрес.

Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!