В преддверии праздников в WhatsApp* развернули мошенническую схему с розыгрышем алкоголя

Специалисты «Лаборатории Касперского» зафиксировали мошенническую схему с розыгрышем алкоголя, которую злоумышленники развернули в мессенджере WhatsApp*, об этом рассказали в пресс-службе компании.
Мошенники рассылали пользователям предложение поучаствовать в розыгрыше алкоголя. Рассылка началась после 20 декабря, в преддверии новогодних праздников.
Для участия в так называемой акции предлагается ответить на несколько вопросов: «Какую алкогольную продукцию вы предпочитаете» или «Что самое важное во время Нового года?».
По заверениям злоумышленников, для выигрыша нужно разослать ссылку на предложение друзьям или заплатить 1 рубль. Совершить транзакцию мошенники предлагают через сайт, где требуется указать данные карты, в том числе CVV-код.
В компании сообщили, что в первый день специалисты выявили и заблокировали свыше 40 уникальных доменов. Там предупреждают, что сведения, которые собирают мошенники, могут быть использованы и для других схем.
«Для кого-то один рубль может показаться совсем незначительной суммой. На это и рассчитывают злоумышленники, которых интересует не рубль, а данные карты, включая CVV-код», — отмечает контент-аналитик компании Ольга Свистунова.
Ранее в РФ начали появляться мошеннические сайты с розыгрышами ювелирных украшений. С помощью информации о фейковом розыгрыше дорогостоящих золотых цепочек злоумышленники получали данные карт граждан.
*принадлежат Meta, признанной экстремистской в РФ и внесенной в перечень террористов.
Фото на обложке: Antonio Guillem /
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