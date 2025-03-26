Основателя «Русагро» Вадима Мошковича задержали

Основателя агрохолдинга «Русагро» Вадима Мошковича и еще несколько человек задержали по делу о хищениях, пишет ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы. О задержании также сообщают источники RT. По данынм СМИ, в офисах «Русагро» проходят обыски.

Источник «Известий» сообщил, что гендиректор холдинга Тимур Липатов находится на допросе вместе с основателем компании. «Мошковича и Липатова допрашивают по уголовному делу о мошенничестве (ч.4 ст. 159 УК). Их процессуальный статус неизвестен», — сказал источник.

«В компании "Русагро" прошли обыски, изъята документация. По делу задержаны несколько человек. С основателем агрохолдинга проводятся следственные действия, его статус пока не определен», — сообщил источник «Интерфакса». По его словам, уголовное дело было возбуждено следственным департаментом МВД России «по факту хищений в компаниях, с которыми "Русагро" имел деловые отношения». Источник добавил, что уже в четверг следствие может обратиться в суд с ходатайством об избрании меры пресечения для задержанных.

Telegram-канал Shot сообщает, что Мошковича задержали по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере, ему может грозить до десяти лет тюрьмы. По информации канала, обыски проходят в офисах агрохолдинга в Москве, Белгороде, Тамбове и Саратове.

Mash утверждает, что одной из причин задержания является подозрение в захвате активов масложирового холдинга «Солнечные продукты» на сумму более 1 млрд рублей. Возбуждено уголовное дело по статьям о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК) и злоупотреблении полномочиями, повлекшем тяжкие последствия (ч. 2 ст. 201 УК). Предполагаемым сообщником Мошковича может быть Максим Басов, бывший гендиректор ГК «Русагро» до ноября 2021 года, пишет канал.

На фоне сообщений о задержании акции «Русагро» резко упали. Согласно данным TradingView, на 16:15 мск котировки акций «Русагро» снизились на 19%, достигнув уровня 182 рубля за бумагу.

В июне 2024 года «Русагро» подала заявку на делистинг расписок с Лондонской фондовой биржи (LSE), где торги бумагами компании не проводились с марта 2023 года. Торговля ценными бумагами компании продолжились на биржах в Москве и Астане.

Фото на обложке: Валерия Кулешова / Росконгресс