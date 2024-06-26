«Русагро» подала заявку на делистинг расписок с LSE

«Русагро» подала заявку на делистинг расписок с LSE. Торги ценными бумагами российской компании не проводятся на Лондонской фондовой бирже с марта 2023 года. «Русагро» сохранит листинг в Москве и Астане.

Российская компания «Русагро» заявила о делистинге депозитарных расписок с Лондонской фондовой бирже. Компания направила заявку в финансовый регулятор Великобритании, говорится в сообщении «Русагро».

Листинг ГДР «Русагро» на LSE будет отменен с 25 июля 2024 года. На биржу компания вышла в 2011 году.

Ценные бумаги «Русагро» продолжат торговаться на биржах в Москве и Астане, уточнила компания.

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