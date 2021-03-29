Москва опередила Сан-Франциско и Нью-Йорк по инновациям против COVID-19

Москва вошла в тройку мировых лидеров по инновациям в борьбе с COVID-19. Об этом сообщается на сайте столичного мэра Сергея Собянина.

Рейтинг составил международный аналитический центр StartupBlink, который проводит исследования инновационных экосистем разных стран и городов мира. Первые позиции списка заняли Сан-Франциско и Нью-Йорк. После Москвы расположились такие города, как Бостон и Торонто.

В марте прошлого года StartupBlink вместе с Биржей инноваций в сфере здравоохранения Программы ООН запустил карту инновационных решений по борьбе с COVID-19. Карта представляет собой открытую базу, куда после модерации экспертов добавляются решения по профилактике, диагностике и лечению коронавируса. Сейчас база содержит 1300 инноваций из 40 стран мира.

Москва добавила в нее 46 инновационных решений. Среди них – онлайн-школы «Фоксфорд» и «Учи.Ру», индекс самоизоляции и сервис «Яндекса» по доставке тестов на COVID-19, телемедицинские платформы, цифровые пропуска с QR-кодами, системы диагностики, искусственный интеллект, применяемый для распознавания ковидной пневмонии, и вакцина «Спутник V», уточняется на сайте Собянина.

В десятку городов с лучшими инновационными практиками по борьбе с коронавирусом вошли также Тель-Авив, Лос-Анджелес, Сеул, Тайбэй и Сан-Диего.

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