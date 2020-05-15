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Москва купила крупнейшего в России производителя масок

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Ксения Самбулова
Ксения Самбулова

Новостной редактор

Ксения Самбулова

Власти Москвы в марте купили крупнейшего производителя медицинских масок в России — ООО «КИТ». Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на заммэра столицы Владимира Ефимова и бывшего топ-менеджера компании. 

Москва купила крупнейшего в России производителя масок

«КИТ» производит треть медицинских масок в России. Мощность производства — 1 млн масок в сутки. В течение года компания планирует увеличить мощности до 2-3 млн масок в день, отметил бывший совладелец «КИТ» Павел Спичаков. 

Сумма сделки не раскрывается. Как отмечает издание, стоимость компании может составлять 1,5 млрд рублей. 

Ефимов объясняет сделку пандемией коронавируса. По его словам, Москве необходимо около 4 млн масок в день.

«Мы в систему здравоохранения отдаем 2 млн масок в неделю, в ЖКХ идет тоже 2 млн, а 0,5 млн — метро», — говорит чиновник мэрии. 

До пандемии себестоимость маски оценивалась в районе 1 рубля, сейчас она составляет около 7 рублей из-за подорожания сырья.

Собственных мощностей у города не хватает, поэтому он покупает маски у Китая. Их стоимость достигает 26 руб. По подсчетам мэрии, покупка «КИТ»  должна сэкономить Москве около 490 млн рублей в месяц.

С 12 мая власти Москвы ввели масочный режим. Москвичи должны носить маски и перчатки в магазинах, и общественном транспорте, в том числе в такси.

Фото:  InkheartX / Shutterstock

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