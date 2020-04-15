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Мэр Москвы анонсировал новые меры поддержки малого бизнеса
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Анна Оленькова
Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил третий пакет поддержки малого и среднего бизнеса. В числе мер — перенос платежей для предпринимателей, заключивших договоры выкупа городской недвижимости. Об этом градоначальник сообщил в своем блоге.
Мэр Москвы анонсировал новые меры поддержки малого бизнесаАнна Оленькова
Какие меры вошли в третий пакет:
- Кинотеатры, организации дополнительного образования, санатории, дома отдыха, организаторы выставок и конференций получат отсрочку уплаты авансовых платежей за I квартал 2020 года по налогу на имущество организаций и земельному налогу до 31 декабря.
- Арендодатели, сдающие помещения для размещения гостиниц, получат компенсацию налога на имущество и земельных платежей за II квартал 2020 года (при условии снижения ставок аренды не меньше, чем на 50%).
- Собственники, которые используют свою недвижимость для ведения бизнеса в сфере торговли, общепита, бытовых услуг и гостиничного дела, получат компенсацию 50% налога на имущество и земельных платежей за II квартал 2020 года.
- Строительный и девелоперский бизнес получит отсрочку платежей за изменение цели предоставления земельных участков и других аналогичных выплат в городской бюджет.
- Для предпринимателей, заключивших договоры выкупа городской недвижимости, платежи перенесут на конец года.
Также в ближайшие дни столичные власти вместе с банками запустят программу кредитной поддержки МСБ.
Кроме того, сегодня президент Владимир Путин поручил оказать безвозмездную финансовую поддержку малому и среднему бизнесу. Деньги компании смогут направить на решение неотложных задач, в том числе выплату зарплаты.
Фото: NickolayV / Shutterstock
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