Путин поручил оказать безвозмездную финансовую поддержку малому и среднему бизнесу

Малому и среднему бизнесу будет оказана прямая безвозмездная финансовая помощь за счет государства. Об этом президент России Владимир Путин заявил на совещании с правительством.

«Обращения за такой помощью должно быть простыми и удобными для бизнеса, с возможностью дистанционной подачи заявки, без очередей и спешки. Поэтому прошу правительство предусмотреть, чтобы направить такую заявку можно было бы в течение месяца, начиная с первого мая», — сказал президент.

Эти средства, по словам главы государства, предприятия смогут направить на решение неотложных задач, в том числе на выплату зарплат, на сохранение уровня оплаты труда сотрудников в апреле и мае.

Объем поддержки для конкретной компании будет рассчитываться с учетом общей численности ее работников по состоянию на 1 апреля текущего года. Исходя из суммы 12 130 рублей на одного сотрудника в месяц.

Деньги смогут получить компании в апреле и мае при условии сохранения 90% занятости. Финансовая поддержка от государства за апрель поступит на счет организации начиная с 18 мая, средства за май придут в июне.

Путин также заявил, что не менее 75% объема зарплатных кредитов должно быть обеспечено гарантиями Внешэкономбанка, поскольку получить кредиты на выплату зарплат бизнесу очень трудно.

Президент также попросил доработать список системообразующих предприятий. В настоящее время в него входит уже более тысячи компаний.

Кроме того, Путин предложил направить более 23 млрд рублей на поддержку авиакомпаний и 200 млрд рублей регионам на поддержку занятости, выплату пособий и зарплат и решения других социальных вопросов.

Также глава государства предложил разработать новый кредитный продукт — льготные кредиты на пополнение оборотных средств. Ставка по таким кредитам должна субсидироваться государством в размере ключевой ставки ЦБ — 6%. Половина кредитов будет обеспечена госгарантиями.