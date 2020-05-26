Власти Москвы рассказали о новом этапе снятия ограничений

В Москве на следующем этапе снятия ограничений нужно открыть непродовольственную торговлю и сферу бытовых услуг. Об этом в интервью «РИА Новости» рассказал заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Ефимов назвал непродовольственную торговлю одним из ключевых элементов в цепочке от производителя до потребителя. Он добавил, что в этой сфере занято большое количество людей.

«Когда у нас не работает непродовольственная торговля, то, хоть сама промышленность и открыта, это существенно ограничивает производство. Промышленности невыгодно работать «на склад», ей начинает не хватать оборотных средств. Поэтому мы сейчас работаем над возможностью поэтапного возвращения к работе торговли», — отметил заммэра Москвы.

По словам Ефимова, следующая на очереди — сфера бытовых услуг.

В Москве до конца мая действует режим самоизоляции из-за пандемии коронавируса. Тем не менее с 25 мая в городе открываются МФЦ, частично возобновляет работу каршеринг.

За 24 мая в России выявили 8,6 тысяч новых случаев заражения коронавирусом, 153 человека умерли. Всего в стране 344,5 тысячи подтвержденных случаев. Выздоровели 113 299 тысяч россиян, умер 3541 человек. Больше всего заболевших — в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге.