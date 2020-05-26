Рубрики
Сервисы
Rusbase
Меню-гамбургер
Новости

Власти Москвы рассказали о новом этапе снятия ограничений

Новости
Ксения Самбулова
Ксения Самбулова

Новостной редактор

Ксения Самбулова

В Москве на следующем этапе снятия ограничений нужно открыть непродовольственную торговлю и сферу бытовых услуг. Об этом в интервью «РИА Новости» рассказал заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Власти Москвы рассказали о новом этапе снятия ограничений

Ефимов назвал непродовольственную торговлю одним из ключевых элементов в цепочке от производителя до потребителя. Он добавил, что в этой сфере занято большое количество людей. 

«Когда у нас не работает непродовольственная торговля, то, хоть сама промышленность и открыта, это существенно ограничивает производство. Промышленности невыгодно работать «на склад», ей начинает не хватать оборотных средств. Поэтому мы сейчас работаем над возможностью поэтапного возвращения к работе торговли», — отметил заммэра Москвы. 

По словам Ефимова, следующая на очереди — сфера бытовых услуг. 

В Москве до конца мая действует режим самоизоляции из-за пандемии коронавируса. Тем не менее с 25 мая в городе открываются МФЦ, частично возобновляет работу каршеринг.

За 24 мая в России выявили 8,6 тысяч новых случаев заражения коронавирусом, 153 человека умерли. Всего в стране 344,5 тысячи подтвержденных случаев. Выздоровели 113 299 тысяч россиян, умер 3541 человек. Больше всего заболевших — в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге. 

Фото: Dmitry Markov152 / Shutterstock

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Актуальные материалы —
в Telegram-канале @Rusbase

ВОЗМОЖНОСТИ

26 мая 2020

Разведка боем

27 мая 2020

Московский Акселератор

28 мая 2020

Акселератор сферы услуг

28 мая 2020

Skill Up

29 мая 2020

Новатор Москвы

Все ВОЗМОЖНОСТИ

ВОЗМОЖНОСТИ

26 мая 2020

Разведка боем

27 мая 2020

Московский Акселератор

28 мая 2020

Акселератор сферы услуг

28 мая 2020

Skill Up

29 мая 2020

Новатор Москвы

Все ВОЗМОЖНОСТИ

RUSBASE РЕКОМЕНДУЕТ
Наша главная рассылка. Раз в неделю делимся самыми важными и полезными материалами, чтобы вы ничего не пропустили.
Нажимая «Подписаться», вы принимаете Политику конфиденциальности и соглашаетесь получать письма