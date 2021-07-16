Москва с понедельника отменяет QR-коды

В Москве отменяется система QR-кодов, объявил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 24». Они действовали две недели.

Система QR-кодов выполнила свою задачу и будет отменена в связи с тем, что большинство московских компаний сумели вакцинировать 60% сотрудников, соощили РБК в мэрии. QR-коды не будут нужны с 19 июля.

Также снова будет разрешена работа фуд-кортов и ночных ресторанов при условии соблюдения санитарных требований.

Вслед за Москвой обязательную систему QR-кодов отменят и в Подмосковье. С понедельника владельцы предприятий общественного питания смогут самостоятельно решать, проверять ли QR-коды у посетителей. В случае их отмены термометрия на входе, ношение масок и соблюдение социальной дистанции обязательны, сообщил губернатор Андрей Воробьев.

Система QR-кодов была введена в Москве с 28 июня. Без QR-кода невозможно было попасть внутрь заведения общепита (только на летнюю веранду) и на массовые мероприятия численностью более 500 человек. Ограничение действовало для людей старше 18 лет, несовершеннолетние могли посещать кафе и мероприятия в сопровождении взрослых. Продажи в московских ресторанах и кафе после этого упали вдвое.

Основанием для получения QR-кода были сертификат о вакцинации, сведения о перенесенном за последние полгода заболевании коронавирусом, либо ПЦР-тест.

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Фото: Unsplash