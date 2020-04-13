Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом в Москве сообщил об атаке компьютерных ботов на сервера mos.ru. На портале осуществляется оформление цифровых пропусков для передвижения по Москве.

Оперштаб сообщил об атаке на сайт mos.ru с выдачей цифровых пропусков