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Оперштаб сообщил об атаке на сайт mos.ru с выдачей цифровых пропусков

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Новостной редактор

Анастасия Марьина

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом в Москве сообщил об атаке компьютерных ботов на сервера mos.ru. На портале осуществляется оформление цифровых пропусков для передвижения по Москве.

Оперштаб сообщил об атаке на сайт mos.ru с выдачей цифровых пропусков

«В связи с высокой нагрузкой на сервер возможно увеличение времени ожидания ответа с пропуском», — говорится в сообщении.

Бот-атака, как сообщается, происходит «в том числе из-за рубежа». Расследованием источников и причин атаки будут заниматься правоохранительные органы.

Трудности в работе также испытывает портал nedoma.mos.ru.

По данным оперативного штаба, по состоянию на 10:00 Мск 13 апреля подано 702 344 заявки на пропуска для передвижение по городу. Из них выдано 697 899 рабочих пропусков.

Фото: Unsplash

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