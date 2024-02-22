«Яндекс», Wildberries и Ozon стали самыми дорогими компаниями рунета по версии Forbes

«Яндекс» в шестой раз подряд возглавил рейтинг 30 самых дорогих российских интернет-компаний по версии Forbes . Издание оценило стоимость холдинга в $12,5 млрд.

В 2023 году стоимость «Яндекса» была оценена в $10,2 млрд, в 2022 году — $17,4 млрд, в 2021 году — $22,98 млрд, в 2020 году — $14,6 млрд, в 2019 году — $10,7 млрд.

На втором месте оказался Wildberries с оценкой в $7,2 млрд, на третьем — Ozon с оценкой в $7 млрд.

Далее следуют Avito ($3,4 млрд), 1С ($2,8 млрд), «Лаборатория Касперского» ($2,1 млрд), HeadHunter ($1,9 млрд), VK ($1,8 млрд), Positive Technologies ($1,6 млрд), «СКБ Контур» ($1,4 млрд).

Совокупная стоимость участников рейтинга составила примерно $55 млрд (рост за год на 21%). Ведущим сегментом остаются маркетплейсы — на них пришлось около 46% стоимости.

Всего в рейтинг Forbes включили 30 компаний. Издание фиксировало стоимость организаций по состоянию на 1 февраля 2024 года, основываясь на их финансовых показателях, данных по сделкам с акциями и оценкам финансовых аналитиков.

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