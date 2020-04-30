В Международной организации труда рассказали, сколько человек лишатся работы из-за COVID-19

Из-за карантинных мер в связи с COVID-19 свыше 300 млн человек лишатся работы. Об этом говорится в докладе Международной организации труда (МОТ), посвященном ситуации в мире во время пандемии коронавируса. На документ ссылается «РИА Новости».

Согласно предыдущим оценкам, ограничительные меры, введенные для предотвращения распространения заболевания, как ожидалось, сократят рабочее время во всем мире на 6,7%. Это означает, что 195 млн человек потеряют свою работу на полную ставку.

Пересмотренные данные МОТ говорят о том, что до июля нынешнего года может быть потеряно уже 305 млн рабочих мест с полной ставкой. При этом 1,6 млрд человек, занятых в неформальных секторах экономики, то есть, почти половина глобальной рабочей силы, могут полностью лишиться средств к существованию.

По оценкам МОТ, во всем мире свыше 436 млн предприятий сталкиваются с высокими рисками серьезных сбоев в работе.

Эти предприятия работают в наиболее пострадавших секторах экономики, в том числе около 232 млн в оптовой и розничной торговле, 111 млн в обрабатывающей промышленности, 51 млн в сфере жилищного строительства и общественного питания и 42 млн в сфере недвижимости.

В этой связи МОТ призывает к принятию срочных, целенаправленных и гибких мер по поддержке работников и предприятий, особенно малых, которые заняты в неформальном секторе экономики, а также других уязвимых групп населения.

Меры по оживлению экономики должны предусматривать создание большого числа рабочих мест и должны быть подкреплены более активной политикой в области занятости и социальной защиты.

По последним данным Всемирной организации здравоохранения, в мире зафиксировано более 2,9 млн случаев заражения, свыше 202 тысяч человек скончались.

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