Власти планируют повысить пенсии, прожиточный минимум и МРОТ на 10%

Правительство согласовало индексацию страховых пенсий, прожиточного минимум и минимального размера оплаты труда на 10%. Дискуссия об увеличении размера соцвыплат ведется более двух месяцев.

Окончательное решение примет президент РФ Владими Путин, поскольку во время обсуждения уровня индексации мнения разошлись, сообщили «Ведомостям» два источника.

С 1 января в России МРОТ вырос до 13,8 тыс. рублей, а прожиточный минимум в среднем составляет 12,6 тыс. рублей в месяц. Для трудоспособного населения размер прожиточного минимума составляет 13,7 тыс. рублей, для пенсионеров — 10, 8 рублей, а для детей — 12,2 тыс. рублей.

В августе 2021 года депутаты ЛДПР предложили увеличить МРОТ до 20 тыс. рублей с начала 2022 года. Как отметили в партии, низкий МРОТ «уводит работоспособное население в теневой рынок, снижает совокупный спрос», что приводит к сдерживанию ВВП.

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