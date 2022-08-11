В Госдуме предложили повысить МРОТ до 30 тыс. рублей

В России с 2023 года предлагается повысить минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в два раза — до 30 тыс. рублей. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на соответствующий законопроект. Сейчас МРОТ составляет 15 279 рублей.
По информации издания, группа депутатов от ЛДПР внесет законопроект в Госдуму 11 августа.
Депутаты обосновывают повышение тем, что МРОТ в России гораздо ниже, чем в странах Европы. «Низкий уровень МРОТ приводит к дифференциации доходов населения, спаду производства, обширной теневой экономике, росту социальной напряженности», — сообщается в пояснительной записке.
Авторы законопроекта также отмечают, что использование новой методики расчет МРОТ, которая привязана к медианной зарплате, не привело к значительному росту показателя.
В 2022 году показатель увеличивался дважды, последний раз — 1 июня (увеличился на 10% и составил 15 279 рублей).
Депутаты считают, что рост недостаточный: согласно данным Росстата, на апрель прошлого года медианная зарплата составляла 40 245 рублей.
Еще одна причина — санкционное давление на Россию. В таких условиях, как считают депутаты, стоит пересмотреть политику в отношении доходов населения.
Фото на обложке: alexkich /
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