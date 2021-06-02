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Минцифры компенсирует малому бизнесу 50% от стоимости лицензии на облачные сервисы

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Заместитель главы новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Минцифры РФ в июне запустит программу, которая компенсирует малому бизнесу 50% от стоимости лицензии на облачные сервисы. Об этом заявил заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максим Паршин в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Минцифры компенсирует малому бизнесу 50% от стоимости лицензии на облачные сервисы

«Направление, которое мы сейчас запускаем — это предоставление облачных сервисов для малого бизнеса по льготной ставке. Государство возьмет на себя 50% от стоимости лицензии по наиболее востребованным отечественным решениям — логистика, CRM-системы, ERP-системы именно для малого бизнеса», — сообщил Паршин.

Замминистра также уточнил, что на такую компенсацию выделен 1 млрд рублей. Всего в этом году министерство должно предоставить в ходе этой программы 63 тысячи лицензий.

Фото: Unsplash

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