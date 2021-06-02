Минцифры компенсирует малому бизнесу 50% от стоимости лицензии на облачные сервисы

«Направление, которое мы сейчас запускаем — это предоставление облачных сервисов для малого бизнеса по льготной ставке. Государство возьмет на себя 50% от стоимости лицензии по наиболее востребованным отечественным решениям — логистика, CRM-системы, ERP-системы именно для малого бизнеса», — сообщил Паршин.