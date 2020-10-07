Оборот малого и среднего бизнеса просел на 14% по России на фоне роста заболеваемости — «Эвотор»

Оборот малого и среднего бизнеса в России сократился на неделе с 28 сентября по 4 октября по сравнению с предыдущей (с 21 по 27 сентября) на 14%. Резко упала выручка химчисток, кафе, магазинов одежды, обуви, парфюмерии, говорится в исследовании ИТ-компании «Эвотор».

Падение выручки на 10-20% наблюдалось в большинстве сегментов торговли и сферы услуг.

Сильнее всего просела выручка химчисток — на 32%, кафе и ресторанов — на 20%, магазинов обуви — на 20%, парфюмерии — на 19%, одежды — на 16%.

Сокращение выручки может быть связано с изменением покупательского поведения на фоне роста статистики по заболеваемости COVID-19 в России, говорится в исследовании. Покупатели опасаются повторного введения ограничительных мер и падения доходов и сокращают траты.

Среди секторов, на которых негативный тренд пока не отразился, — ветеринарные клиники (+2% к предыдущей неделе), магазины медицинских товаров для профессионального использования (+9%), книжные магазины (+10%), магазины игрушек (+6%), религиозные товары (+2%).

На прошлой неделе выручка упала в большинстве российских регионов. В некоторых регионах влияние эпидемиологического фактора усилило окончание активного туристического сезона.

Так, в Краснодарском крае выручка МСБ сократилась за неделю на 27%, в Северной Осетии — на 25%, в Калининградской области — на 24%.

В Москве оборот малого и среднего бизнеса на неделе с 28 сентября по 4 октября упал на 16% по сравнению с предыдущей неделей, в Новгородской области — на 20%, в Пермском крае — на 19%, в Татарстане — на 18%, в Башкортостане — на 14%, в Псковской области — на 10%.

Падение выручки на прошлой неделе не затронуло малый бизнес Санкт-Петербурга, Дагестана, Адыгеи, Приморского края, Камчатского края, Красноярского края, Амурской области и ряда других регионов.

Для анализа использовались данные 650 тысяч онлайн-касс «Эвотор» в торговых точках малого и среднего бизнеса по всей России.