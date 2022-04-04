Искать новых сотрудников в ближайшие полгода планируют меньше трети российских компаний малого и среднего бизнеса — 30%, остальные 70% не собираются делать этого до августа 2022 года, показал опрос IFORS Research, проведенный по просьбе RB.RU.

Опрос: 70% компаний малого бизнеса в России не будут нанимать новых сотрудников до августа