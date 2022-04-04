Опрос: 70% компаний малого бизнеса в России не будут нанимать новых сотрудников до августа

Искать новых сотрудников в ближайшие полгода планируют меньше трети российских компаний малого и среднего бизнеса — 30%, остальные 70% не собираются делать этого до августа 2022 года, показал опрос IFORS Research, проведенный по просьбе RB.RU.
Более того, каждая четвертая компания (25%) до конца года планирует оптимизировать расходы на персонал.
Среди других планов малого и среднего бизнеса — поиск новых поставщиков (46%), минимизации расходов (исключая ФОТ, 45%), выход на новые российские рынки (28%).
Онлайн-опрос проведен с 23 по 30 марта, на вопросы анкеты отвечали 1 000 представителей малого и среднего бизнеса России, выборка квотирована по размеру компаний, отрасли предприятия и его географии.
Фото на обложке: Unsplash
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