Федеральная государственная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства (Корпорация МСП) возьмет на себя полномочия по защите прав предпринимателей. Предполагается, что КМСП будет выступать посредником в урегулировании разногласий бизнеса и региональных властей.
Об этом сообщается в проекте стратегии организации до 2025 года, на документ ссылаются «Известия».
В настоящее время правовой защитой предпринимателей в России занимается аппарат бизнес-омбудсмена, центр общественных процедур «Бизнес против коррупции», а также платформа «Забизнес.рф». В скором времени полномочия по отстаиванию законных интересов бизнеса появятся и у Корпорации МСП.
Из проекта стратегии института развития следует, что защита прав предпринимателей станет одним из ключевых направлений деятельности корпорации наряду с финансовой помощью малым компаниям, настройкой рынков сбыта, развитием и диджитализацией инфраструктуры поддержки, а также помощью стартапам.
Что будет делать Корпорация МСП
Корпорация планирует выступать посредником в урегулировании конфликтов между предпринимателями и представителями региональных властей. Один из инструментов для этого — стандартизация работы коллегиальных органов, которые отстаивают интересы бизнеса на местах (речь идет о советах, штабах), и поэтапное распространение единого стандарта защиты предпринимателей во всех регионах страны.
Также планируется развитие зеркального реестра проверок — государственного сервиса, который дает предпринимателям возможность оставить обратную связь о действиях контролеров.
Корпорация МСП планирует мониторить разработку контрольно-надзорными органами проверочных листов (в организации считают, что это позволит полноценно внедрить самодиагностику и самодекларирование у предпринимателей), а также синхронизировать функционал зеркального реестра с единым реестром проверок. Таким образом появится новый портал — Цифровой помощник КНД, он станет мультисервисным по теме контроля и надзора в России.
В сфере финансовой поддержки МСП нововведением станут «зонтичные» поручительства, а стимулировать экспорт поможет цифровая система оценки зрелости предпринимателей (позволит выявить потенциальных МСП-поставщиков на базе цифровой платформы). Кроме того, корпорация планирует создание инструмента чекапа бизнес-компетенций.
Фото: Unsplash
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