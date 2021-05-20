Корпорация МСП возьмет на себя полномочия по защите прав предпринимателей

Федеральная государственная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства (Корпорация МСП) возьмет на себя полномочия по защите прав предпринимателей. Предполагается, что КМСП будет выступать посредником в урегулировании разногласий бизнеса и региональных властей.

Об этом сообщается в проекте стратегии организации до 2025 года, на документ ссылаются «Известия».

В настоящее время правовой защитой предпринимателей в России занимается аппарат бизнес-омбудсмена, центр общественных процедур «Бизнес против коррупции», а также платформа «Забизнес.рф». В скором времени полномочия по отстаиванию законных интересов бизнеса появятся и у Корпорации МСП.

Из проекта стратегии института развития следует, что защита прав предпринимателей станет одним из ключевых направлений деятельности корпорации наряду с финансовой помощью малым компаниям, настройкой рынков сбыта, развитием и диджитализацией инфраструктуры поддержки, а также помощью стартапам.

Что будет делать Корпорация МСП

Корпорация планирует выступать посредником в урегулировании конфликтов между предпринимателями и представителями региональных властей. Один из инструментов для этого — стандартизация работы коллегиальных органов, которые отстаивают интересы бизнеса на местах (речь идет о советах, штабах), и поэтапное распространение единого стандарта защиты предпринимателей во всех регионах страны.

Также планируется развитие зеркального реестра проверок — государственного сервиса, который дает предпринимателям возможность оставить обратную связь о действиях контролеров.

Корпорация МСП планирует мониторить разработку контрольно-надзорными органами проверочных листов (в организации считают, что это позволит полноценно внедрить самодиагностику и самодекларирование у предпринимателей), а также синхронизировать функционал зеркального реестра с единым реестром проверок. Таким образом появится новый портал — Цифровой помощник КНД, он станет мультисервисным по теме контроля и надзора в России.

В сфере финансовой поддержки МСП нововведением станут «зонтичные» поручительства, а стимулировать экспорт поможет цифровая система оценки зрелости предпринимателей (позволит выявить потенциальных МСП-поставщиков на базе цифровой платформы). Кроме того, корпорация планирует создание инструмента чекапа бизнес-компетенций.

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