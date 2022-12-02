Малый бизнес будет продавать товары крупным заказчикам через «Яндекс.Маркет»

Малый и средний бизнес получит доступ к закупкам крупнейших коммерческих компаний через «Яндекс.Маркет». Маркетплейс интегрировали с электронной торговой площадкой (ЭТП) «Фабрикант». Об этом RB.RU сообщил представитель «Фабриканта» и подтвердили в «Маркете».

Пользователи «Фабриканта» смогут покупать представленные на «Яндекс.Маркете» товары напрямую, при этом вся отчетность и документы останутся в их личном кабинете на ЭТП.

В свою очередь продавцы маркетплейса, для которых ранее было сложно получить доступ к коммерческим закупкам из-за определенных требований и конкурсных процедур, теперь смогут расширить свой рынок сбыта.

«Мы действительно интегрировали свою b2b-витрину "Маркет для бизнеса" с электронной торговой площадкой "Фабрикант". Мы продолжаем расширять возможности для малого и среднего бизнеса на "Яндекс.Маркете". Теперь размещающие свои товары на "Маркете для бизнеса" предприниматели смогут продавать свои товары в том числе и крупным коммерческим компаниям», — сообщил RB.RU представитель маркетплейса.

Предпринимателю нужно вывести свой ассортимент на b2b-маркетплейс или в интернет-магазин, интегрированный с федеральной торговой площадкой, и товары автоматически станут доступны для закупки коммерческим компаниям.

ЭТП «Фабрикант» функционирует с 2005 года и проводит все виды торгов. Число заказчиков и поставщиков превышает 1 млн. Общая сумма торгов превышает 10 трлн рублей.

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