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Аналитики зафиксировали рост спроса малого бизнеса на услуги по работе с маркетплейсами

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Малый бизнес стал активнее обращаться за услугами помощников для работы с маркетплейсами. К такому выводу пришли аналитики «Авито Услуг», проанализировав заказы предпринимателей с 15 сентября по 15 октября в 2023 году и в 2022 — перед приближением традиционных сезонных распродаж в ноябре-декабре. RB.RU ознакомился с исследованием.

Аналитики зафиксировали рост спроса малого бизнеса на услуги по работе с маркетплейсами

Так, спрос на услуги по доставке товаров до маркетплейсов за последний месяц по всей стране вырос сразу в 2,5 раза, или на 154%, по сравнению с аналогичным периодом в 2022 году.

Продавцы и производители товаров также обращаются за услугами фулфилмента — полным комплексом логистических услуг по перевозке товаров от поставщика до покупателя (рост на 176% за год).

Чтобы повысить продажи, предприниматели также нанимают профессиональных фотографов. Спрос на такие услуги за последний месяц вырос на 81% по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году.

Также спросом пользуются услуги оформления карточек товаров и продвижения: спрос на услуги для маркетплейсов в категории «Реклама и полиграфия» увеличился на 166% за год.

Также значительно вырос спрос на ведение бухгалтерии: спрос на деловые услуги от специалистов по работе с маркетплейсами вырос сразу в 3 раза за год, а объявлений за этот же период стало больше на 96%.

В «Авито Услугах» уточнили, что суммарное число запросов на услуги специалистов по работе с маркетплейсами достигает нескольких сотен тысяч в месяц. 

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Фото на обложке: Unsplash

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