Малому бизнесу смягчат условия доступа к господдержке

Правительство РФ 15 июля поддержало законопроект, которым предлагается сократить срок ограничения на получение господдержки с трех лет до одного года для тех субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП), которые ранее нарушили условия получения поддержки.

Сейчас по закону о развитии малого и среднего бизнеса компаниям может быть отказано в господдержке, если с момента нарушения прошло менее трех лет. Законопроектом предлагается сократить этот срок до одного года при совершении субъектом МСП незначительных нарушений.

Исключение составляют случаи нецелевого использования средств и предоставление недостоверных сведений и документов. Для таких нарушений срок, ограничивающий доступ к мерам господдержки, предлагается оставить без изменений — до трех лет.

«По информации, которую мы получаем из регионов и центров "Мой бизнес", компании лишаются права пользоваться господдержкой даже в том случае, если допустили какие-то незначительные нарушения. Например, если они допустили технические ошибки или незначительно нарушили сроки», — пояснила замминистра экономического развития РФ Татьяна Илюшникова, слова которой приводятся в сообщении ведомства.

Изменениями также предполагается не ограничивать меры поддержки в отношении МСП, которые устранят нарушения в положенный срок. Документ также устанавливает, что информация о нарушениях и установленных по ним сроков устранения вносится в единый реестр субъектов МСП – получателей поддержки.

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