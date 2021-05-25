Правительство сформировало новый пакет мер поддержки малого бизнеса

Правительство сформировало дополнительный пакет поддержки малого и среднего бизнеса (МСБ). Среди ключевых мер — обнуление НДС для рестораторов и отельеров, капитал начинающим предпринимателям на открытие бизнеса, расширение квоты на участие МСП в закупках со стороны госструктур, помощь при выходе на IPO и ряд послаблений в сфере надзора.

Подробности раскрыли три близких к кабмину источника «Известий».

В пул поддержки вошли следующие меры:

обнуление НДС для рестораторов и отельеров;

повышение обязательной квоты на закупки у МСП для государственных заказчиков с 15% до 20%. Аналогичная квота для госкомпаний увеличится с 20% до 30%;

предоставление капитала (в виде сертификатов) начинающим предпринимателям на открытие своего дела — в пределах 100 тысяч рублей. Деньги можно будет направить на аренду, продвижение в интернете, налоги. Также планируется запустить ряд образовательных программ;

послабления в сфере контрольно-надзорной деятельности. Например, за впервые выявленные нарушения МСП предлагается не штрафовать;

поддержка предпринимателей при выводе бизнеса на IPO;

создание цифровой платформы, которая агрегирует все меры поддержки МСП и в автоматическом режиме сможет определить, на какие инструменты предприниматель вправе претендовать.

Опрошенные изданием эксперты оценили стоимость пакет для правительства примерно в 15 млрд рублей. Впрочем, по словам собеседников, хотя в целом комплекс согласован на межведомственном уровне, окончательного решения пока нет.

21 апреля в послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин поручил правительству в течение месяца разработать программу дополнительных мер поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.

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