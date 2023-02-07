Малый и средний бизнес отыграл падение 2022 года за счет роста продаж в ноябре-декабре — исследование

Падение продаж торгового и производственного бизнеса малых и средних компаний в 2022 году составило 1,5% по сравнению с 2021 годом, следует из данных сервиса «МойСклад», с которыми ознакомился RB.RU. В течение года потребители жили в режиме экономии, однако в ноябре-декабре произошел всплеск продаж.

Розничные продажи продемонстрировали падение на 7% по итогам года. Самое сильное падение наблюдается у интернет-магазинов — 11%. Оптовая торговля и маркетплейсы показали положительную динамику — 3% и 9% соответственно.

Аналитики изучили обороты более 26 тыс. компаний, действующих клиентов, представителей малого и среднего бизнеса по всей РФ, продающих товары в розницу и онлайн. Исследовали отдельно розницу, оптовые продажи, интернет-магазины и маркетплейсы. Все цифры рассчитаны с учетом инфляции в 12%.

В исследовании отмечается, что в 2022 году потребители остро реагировали на политические и экономические события. Пиковый спрос пришелся на март из-за падения рубля и желания успеть приобрести продукцию компаний, заявивших об уходе. Апрель и май показали низкий спрос, летом по-прежнему покупали мало.

Небольшой рост продаж произошел в сентябре. В ноябре и декабре случился резкий всплеск покупательской активности. Факторами, стимулирующими покупки, в ноябре стали «черная пятница» и акции маркетплейсов.

Ноябрьский и декабрьский рост продаж скомпенсировал падение по итогам года, сделав его незначительным. Так, в ноябре продажи маркетплейсах выросли на 27% в сравнении с октябрем, а с июлем — уже на 41%. На 15% в ноябре-декабре выросли обороты компаний, торгующих на маркетплейсах, по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.

Интернет-магазины тоже увеличили обороты в декабре и ноябре по сравнению с другими месяцами 2022 года — прирост в ноябре к октябрю составил 18%. Однако к прошлому году обороты снизились на 9%. Аналогичная ситуация наблюдалась в оптовых и розничных продажах.

В Московской области обороты розничных точек упали в 2022 году на 5%, в Москве — на 11%, в Ленинградской области — на 1%, в Санкт-Петербурге — на 12%.

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