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Более четверти москвичей выразили желание заняться бизнесом

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Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Глава отдела новостей RB.RU

Анастасия Марьина

Более четверти москвичей (27%) хотели бы открыть свое дело, а каждый десятый (10%) уже ведет бизнес, показал совместный опрос «СберСтрахования» и «Деловой среды».

Более четверти москвичей выразили желание заняться бизнесом

Наибольшее желание заняться предпринимательством наблюдается среди молодежи 18–30 лет (38%), меньше всего это интересует людей старше 60 лет (16%).

Опрос показал, что среди самых распространенных причин открыть свой бизнес: стремление больше зарабатывать (30%), наличие идеи для стартапа (19%), нежелание работать «на кого-то» (17%).

При этом чаще всего трудности с началом предпринимательской деятельности возникают из-за семейных обстоятельств (18%) или отсутствия идей (14%). Менее популярный ответ — нет денег на ведение собственного дела (10%).

Опрос проводился в 37 российских городах с населением более 500 тыс. человек.

Фото на обложке: Unsplash

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