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Найдена самая дорогая квартира на вторичном рынке в России — она стоит почти 3 млрд рублей

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

«Авито Недвижимость» нашла самую дорогую квартиру на вторичном рынке жилья — она стоит 2,9 млрд рублей. За такую цену продают пентхаус площадью 975 кв. м в Гранатном переулке (недалеко от Патриарших прудов).

Найдена самая дорогая квартира на вторичном рынке в России — она стоит почти 3 млрд рублей

Шестикомнатная квартира целиком занимает последний этаж камерного жилого дома «Гранатный Палас» класса делюкс 2009 года постройки.

В объявлении отмечается, что жилая площадь составляет 690 кв. м, а кухня занимает всего 10 кв. м. Отмечается, что жилье требует ремонта.

Фото: Avito

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