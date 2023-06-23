«Авито Недвижимость» нашла самую дорогую квартиру на вторичном рынке жилья — она стоит 2,9 млрд рублей. За такую цену продают пентхаус площадью 975 кв. м в Гранатном переулке (недалеко от Патриарших прудов).

Найдена самая дорогая квартира на вторичном рынке в России — она стоит почти 3 млрд рублей