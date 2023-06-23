Найдена самая дорогая квартира на вторичном рынке в России — она стоит почти 3 млрд рублей

«Авито Недвижимость» нашла самую дорогую квартиру на вторичном рынке жилья — она стоит 2,9 млрд рублей. За такую цену продают пентхаус площадью 975 кв. м в Гранатном переулке (недалеко от Патриарших прудов).
Шестикомнатная квартира целиком занимает последний этаж камерного жилого дома «Гранатный Палас» класса делюкс 2009 года постройки.
В объявлении отмечается, что жилая площадь составляет 690 кв. м, а кухня занимает всего 10 кв. м. Отмечается, что жилье требует ремонта.
Фото: Avito
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Недвижимость Дубая: что стоит знать об инвестициях в объекты ОАЭ
- 2 7 неочевидных ошибок в продвижении агентства недвижимости
- 3 Неудачные планировки, соседи и завышенная цена: какие сюрпризы ждут инвестора на рынке коммерческой недвижимости
- 4 Найти квартиру в ОАЭ для сдачи и продажи: как выбрать район и не нарваться на мошенников
- 5 ВНЖ и покупка недвижимости в Турции — что нужно знать?
ВОЗМОЖНОСТИ
23 июня 2023
23 июня 2023
23 июня 2023