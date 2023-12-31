Число субъектов малого и среднего бизнеса в России выросло почти на 6% за год

Число субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) в 2023 году выросло по сравнению с 2022 годом почти на 6% — по состоянию на 10 декабря в России было зарегистрировано 6,31 млн компаний против 5,97 на ту же дату в 2022 году. Информация об этом содержится в Едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства ФНС.

Число сотрудников этих предприятий за год сократилось на 0,7% — с 15,2 млн человек в 2022 году до 15,1 млн человек в 2023.

На Центральный федеральный округ (ФО) приходится 32% компаний малого и среднего бизнеса, 17% зарегистрированы в Приволжском ФО, по 11% — в Северо-Западном и Южном ФО, 10% — в Сибирском ФО, 8% относятся к Уральскому ФО, 5% — к Дальневосточному ФО, 4% — к Северо-Кавказскому ФО (3% в 2022 году), 2% — к Юго-Западным субъектам РФ.

Данные ФНС по численности предприятий МСП в российских регионах

Рост числа среднего и малого бизнеса во многом связан с уходом многих зарубежных компаний и брендов, считает соруководитель практики защиты прав инвесторов компании «Интерцессия» Анастасия Чумак.

«Одна из неочевидных причин роста — дробление больших компаний на меньшие. Это делалось для того, чтобы купировать санкционные риски», — отмечает эксперт.

Чумак также считает, что сокращение работников в МСП при общем росте числа предприятий можно связать с тем, что малый бизнес стал активно пользоваться услугами самозанятых.

Реестр ФНС содержит данные по индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам. Самозанятые в этом реестре не учитываются.

Фото на обложке: Unsplash