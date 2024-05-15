Госкомпании стали чаще использовать малый бизнес в качестве финансовых посредников

Закупки госкомпаний у бизнеса из сегмента малого и среднего предпринимательства (МСП) по итогам января-марта 2024 года превысили 1,6 трлн рублей, следует из данных Минэкономразвития РФ.
По сравнению с первым кварталом 2023 года объем закупок увеличился почти на 84 млрд рублей. По итогам года их планируемый объем должен составить 7,2 трлн рублей.
Самый большой прирост количества договоров с начала 2024 года пришелся на вспомогательные услуги, которые связаны с услугами финансового посредничества и страхования (рост более чем в 48 раз), химические вещества и продукты (почти в семь раз), программное обеспечение и услуги по его разработке, консультационные и аналогичные услуги в IT-области (более чем в четыре раза).
По данным Корпорации МСП, самый большой прирост закупок продемонстрировали предприниматели Москвы, Республики Татарстан и Свердловской области (на эти регионы пришлось 243,3 млрд, 94,5 млрд и 54,4 млрд рублей соответственно).
С 2022 года действует 25%-ная квота на закупки у малых и средних компаний крупнейшими заказчиками. За соблюдением квоты следит Корпорация МСП.
Фото на обложке: Unsplash
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