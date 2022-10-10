Треть представителей малого бизнеса берут взаймы у друзей и коллег, чтобы закупить товар — опрос

Большинство (72,3%) предпринимателей из числа малого и среднего бизнеса продают товары или услуги с отрочкой платежа со стороны клиентов, при этом 44,1% из них пользуется заемными средствами, чтобы не останавливать работу из-за отсутствия оплаты, показал опрос банка «Точка».

Для того, чтобы профинансировать закупки и платежи контрагентам, предприниматели чаще всего используют не банковские кредиты, а овердрафты и займы у друга/контрагента/коллеги — так поступают 30,8% и 27,5% опрошенных соответственно.

Средний размер займа составляет от 1 до 3 млн рублей, его привлекают на срок от 30 до 90 дней под 10–15%. На ожидание постоплаты от заказчика у предпринимателя уходит также в среднем от 30 до 90 дней.

По мнению представителей «Точки», интерес предпринимателей к займам у знакомых и овердрафтам может объясняться недоступностью кредитов для МСП. По итогам опроса предпринимателей, проведенного «Точкой», только 30% бизнесменов не сталкиваются с проблемами при привлечении дополнительных средств.

Опрос проводился в августе-сентябре 2022 года среди 1100 клиентов «Точки».

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