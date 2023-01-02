Число субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) в 2022 году выросло по сравнению с 2021 годом на 2% — на 10 декабря в России было зарегистрировано 5,97 млн компаний. Информация об этом содержится в Едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства ФНС.

Малый и средний бизнес России нарастил число сотрудников за год на 4%