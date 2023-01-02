Малый и средний бизнес России нарастил число сотрудников за год на 4%

Число субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) в 2022 году выросло по сравнению с 2021 годом на 2% — на 10 декабря в России было зарегистрировано 5,97 млн компаний. Информация об этом содержится в Едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства ФНС.
Число сотрудников этих предприятий выросло за год на 4%. По состоянию на 10 декабря 2022 года насчитывалось 15,2 млн работников МСП, на 10 декабря 2021 года — 14,6 млн.
Данные ФНС по численности предприятий МСП в российских регионах
На Центральный федеральный округ (ФО) приходится 32% компаний малого и среднего бизнеса, 17% зарегистрированы в Приволжском ФО, по 11% — в Северо-Западном и Южном ФО, 10% — в Сибирском ФО, 8% относятся к Уральскому ФО, 5% — к Дальневосточному ФО, 3% — к Северо-Кавказскому ФО.
Реестр ФНС содержит данные по индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам. Самозанятые в этом реестре не учитываются.
Фото на обложке: Unsplash
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