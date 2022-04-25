Ведущий университет России — МГУ имени М.В. Ломоносова — больше не входит в топ-200 рейтинга лучших вузов мира по версии Центра всемирного рейтинга университетов за 2022–2023 годы (The Center for World University Rankings, CWUR). В 2021 году МГУ занимал в нем 194-ю строчку, в этом занял 202-ю.

МГУ вылетел из топ-200 лучших вузов мира по качеству образования