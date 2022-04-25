МГУ вылетел из топ-200 лучших вузов мира по качеству образования

Ведущий университет России — МГУ имени М.В. Ломоносова — больше не входит в топ-200 рейтинга лучших вузов мира по версии Центра всемирного рейтинга университетов за 2022–2023 годы (The Center for World University Rankings, CWUR). В 2021 году МГУ занимал в нем 194-ю строчку, в этом занял 202-ю.
Авторы рейтинга оценивают вузы по нескольким критериям — это качество образования, востребованность выпускников на рынке труда, качество научно-преподавательского состава, уровень научной деятельности, качество публикаций, авторитет и цитируемость.
Место в глобальном рейтинге назначается по совокупности указанных показателей. Всего в первую тысячу глобального рейтинга попали 17 российских вузов.
В локальном рейтинге российских вузов МГУ по-прежнему на первой строчке. В топ ведущих университетов России помимо этого университета вошли:
- Физический институт им. П.Н. Лебедева РАН (255-е место в глобальном рейтинге, в 2021 году — 235-е место);
- Национальный исследовательский центр «Курчатовский институт» (396-е место, в прошлом году — 369-е);
- Новосибирский государственный университет (496-е место, в прошлом году — 506-е);
- Объединенный институт ядерных исследований (509-е место, в прошлом году — 478-е место).
Фото на обложке: Unsplash
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