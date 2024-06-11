МТС начала отключать старые сети 3G

МТС начала отключать в России сети мобильной связи устаревшего стандарта 3G (UMTS), сообщила компания. Освободившиеся частоты переведут в стандарт 4G (LTE) — это должно дать абонентам рост скорости мобильного интернета от 10% до 30%.
Сообщается, что с 20 июня компания полностью откажется от использования сетей третьего поколения в Угличе Ярославской области, а с октября планирует постепенно отказаться от технологии 3G в Санкт-Петербурге и Ленинградской области (переход случится в течение 2025 года).
Первые сети 3G появились в России почти 17 лет назад. За прошедшее время возникли новые технологии радиодоступа, скорости мобильного интернета выросли в несколько раз, и телеком-операторы начинают отказываться от использования 3G.
Так, «Вымпелком» (бренд билайн) начал уходить от 3G еще в 2022 году, отключив от поддержки этого стандарта Москву. Другие операторы пока не заявляли о подобных планах.
«Сейчас не более 5% наших абонентов используют 3G устройства без поддержки LTE, их доля постоянно сокращается. В некоторых регионах количество таких телефонов настолько мало, что дает нам возможность незаметно для клиентов выключать сети 3G и высвобождать ценный частотный ресурс для актуальных, более эффективных технологий», — сообщил вице-президент по технике МТС Виктор Белов, которого цитирует пресс-служба.
Фото на обложке: Nick Beer /
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