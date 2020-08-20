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МТС запустила первую пилотную сеть 5G в Томске

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Екатерина Кочкина
Екатерина Кочкина

Новостной редактор

Екатерина Кочкина

Оператор связи МТС запустил в Томске первую пилотную сеть связи «пятого» поколения. Проект создан на базе Томского госуниверситета систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР) и производителя телекоммуникационного оборудования «НПФ «Микран». Об этом Rusbase сообщили в пресс-службе МТС.

МТС запустила первую пилотную сеть 5G в Томске

Cодействие проекту оказала администрация Томской области. Все четыре стороны подписали соглашение о научно-техническом сотрудничестве в сфере развития 5G-сетей и микроэлектроники. Также запланирована совместная разработка 5G-радиомодулей.

«Подписанное соглашение обеспечит эффективное взаимодействие между бизнесом и учеными в создании и внедрении инновационных технологических решений для различных отраслей», — отметила директор МТС в Томской области Марина Фещенко.

Отмечается, что пилотная сеть связи действует в бизнес-инкубаторе ТУСУРа и на производственных площадках завода «Микран». Она обеспечивает indoor-сигнал при использовании специального 5G-оборудования Ericsson Radio System в диапазоне 27 ГГц.

«В рамках пилотной зоны мы будем решать исследовательские и прикладные задачи, нацеленные на переход на отечественные разработки и системные решения 5G», — отметила директор «НФП «Микран» Вера Парамонова.

По данным МТС, на церемонии запуска сети были продемонстрированы ее возможности, включая видеозвонки, скачивание приложений и файлов с достижением пиковой скорости 2 Гбит/сек.

В конце июля МТС впервые в России получила лицензию на оказание услуг мобильной связи в стандарте 5G в 83 субъектах страны. По заявлению компании, в ближайшее время на рынок будут представлены решения для промышленности с использованием сетей «пятого» поколения.

Фото: baon / Shutterstock

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