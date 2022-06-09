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МТС прекратит программу американских депозитарных расписок с 13 июля

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

МТС прекратит программу американских депозитарных расписок (АДР) с 13 июля. Заявление о прекращении соглашения компания направила в JPMorgan. АДР можно будет конвертировать в обыкновенные акции МТС.

МТС прекратит программу американских депозитарных расписок с 13 июля

О прекращении программы американских депозитарных расписок с 13 июля сообщила пресс-служба МТС.

Банком-депозитарием является JPMorgan. В ближайшее время он уведомит держателей АДР о прекращении программы.

В соответствии с законом, принятым 27 апреля, российские компании должны прекратить обращение депозитарных расписок, либо попросить у правительства разрешить им делать это. Правительственная комиссия разрешила МТС вести обращение АДР за рубежом до 12 июля.

АДР МТС можно будет конвертировать в обыкновенные акции компании. Как это будет происходить в МТС обещали сообщить в ближайшее время.

Фото на обложке: Vladimir Zhupanenko / Shutterstock

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