MTS AI купила долю в российском производителе «умных» турникетов

Центр развития искусственного интеллекта MTS AI — «дочка» МТС — купил 49% в российском производителе «умных» турникетов и билетных систем «Инфоматика». Об этом сообщает пресс-служба МТС. Сумма сделки не называется.

У «Инфоматики» есть разработки в сфере контроля доступа — например, собственная линейка турникетов и терминалов оплаты. Интеграция этой разработки с технологиями по распознаванию лиц и систем оплаты по лицу VisionLabs («дочка» MTS AI) позволит создавать комплексные проекты для транспортной отрасли, спортивных и культурных сооружений, образовательных организаций.

И у «Инфоматики», и у VisionLabs есть опыт работы на рынках Ближнего Востока и Латинской Америки. Там они планируют продолжить совместную работу.

«Инфоматика» представлена на IT-рынке с 1996 года, является одним из ведущих российских разработчиков и производителей билетно-пропускных систем, систем контроля оплаты проезда в общественном транспорте и другого. Имеет собственное конструкторское бюро и производственный комплекс в Казани.

Технологии «Инфоматики» использовались на стадионах Чемпионата мира по футболу 2018 года в России и 2022 года в Катаре.

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