МТС вложит до $5 млн в продукты на основе технологии блокчейн

МТС запустила блокчейн-акселератор. Компания ищет стартапы, которые разрабатывают цифровые продукты, построенные на технологии блокчейн, говорится в сообщении МТС.
Выпускники акселерационной программы получат возможность привлечь инвестиции до $5 млн (в проект) от венчурного фонда МТС.
Заявки собирает Центр инноваций и инвестиций MTS StartUp Hub. Их прием продлится до 10 июня, регистрация доступна на официальном сайте программы.
К участию в отборе приглашаются стартапы, развивающие следующие решения: физические устройства доступа к распределенным реестрам (криптокарты, системы идентификации на блокчейне и др.), FinTech-сервисы, сервисы для регистрации и передачи прав собственности, в области кибербезопасность данных и инфраструктуры и другие решения.
Среди основных критериев отбора: наличие MVP и подтвержденного рынка для развития продукта, сильная команда.
Фото на обложке: Unsplash
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