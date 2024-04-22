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МТС вложит до $5 млн в продукты на основе технологии блокчейн

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Глава отдела новостей RB.RU

Анастасия Марьина

МТС запустила блокчейн-акселератор. Компания ищет стартапы, которые разрабатывают цифровые продукты, построенные на технологии блокчейн, говорится в сообщении МТС.

МТС вложит до $5 млн в продукты на основе технологии блокчейн

Выпускники акселерационной программы получат возможность привлечь инвестиции до $5 млн (в проект) от венчурного фонда МТС.

Заявки собирает Центр инноваций и инвестиций MTS StartUp Hub. Их прием продлится до 10 июня, регистрация доступна на официальном сайте программы. 

К участию в отборе приглашаются стартапы, развивающие следующие решения: физические устройства доступа к распределенным реестрам (криптокарты, системы идентификации на блокчейне и др.), FinTech-сервисы, сервисы для регистрации и передачи прав собственности, в области кибербезопасность данных и инфраструктуры и другие решения. 

Среди основных критериев отбора: наличие MVP и подтвержденного рынка для развития продукта, сильная команда.   

Фото на обложке: Unsplash

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