МТС купила контроль в Buzzoola для развития рекламных технологий

МТС закрыла сделку по покупке 67% в капитале группы Buzzoola (ООО «Баззула Интернет Технологии» и ООО «Баззула Рекламные Технологии»), говорится в сообщении телеком-оператора. Компания нужна МТС для ускоренного развития собственных рекламных технологий.
Стороны подписали обязывающие документы, согласно которым у МТС есть возможность выкупить оставшиеся 33% в капитале в 2024 году. Сумма сделки не раскрывается.
Buzzoola будет работать как самостоятельная компания в составе ООО «Стрим» — дочерней структуры МТС. Операционное управление компанией останется за текущей командой основателей и менеджмента.
МТС рассчитывает, что покупка Buzzoola позволит ей ускорить развитие собственного AdTech-направления и увеличить долю на рынке рекламы.
Buzzoola развивает платформу для размещения нативной рекламы в собственной сети «крупнейших сайтов России и СНГ», говорится на ее сайте. По собственным данным, охват превышает 100 млн уникальных пользователей, рекламодателям доступны in-feed и in-read форматы.
Фото на обложке: Unsplash
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