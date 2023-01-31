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Бизнес сможет создавать собственные приложения для общения с клиентами через новую платформу МТС

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

МТС запустила сервис по созданию собственных приложений для общения с клиентами. Сервис облачный и работает на базе решения МТТ – дочерней компании МТС. Целевой аудиторией «МТС Exolve» называют бизнес, разработчиков и интеграторов.

Бизнес сможет создавать собственные приложения для общения с клиентами через новую платформу МТС

О запуске «МТС Exolve» рассказали в пресс-службе МТС.

Облачный сервис позволит бизнесу создавать собственные приложения для общения с клиентами. Это могут быть, например, решения по колл-трекингу, защите номера, синтезу речи. Интеграция приложений в IT-системы будет «бесшовной», сообщили в МТС.

Создатели «МТС Exolve» считают целевой аудиторией сервиса бизнес, разработчиков и интеграторов. Полноценный запуск платформы намечен на январь, вывод ее в коммерческое использование должен состояться в первом квартале 2023 года.

МТС намерена сделать из «МТС Exolve» аналог американского Twilio. В этом сервисе компании могут создавать различные приложения для коммуникации с клиентами, например, мессенджеры и видеочаты.

В ноябре 2022 года МТС обратилась в Роспатент с заявкой на регистрацию товарного знака «МТС Exolve».  

Фото на обложке: Sergey Nivens / Shutterstock

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