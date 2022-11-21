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МТС зарегистрировала новый товарный знак «на перспективу»

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Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

МТС в начале ноября подала заявку в Роспатент на регистрацию нового логотипа МТС Exolve. Компания планирует зарегистрировать новый торговый знак по пяти классам товаров и услуг в международной классификации. Эти классы позволят оператору использовать знак как при услугах телефонной и спутниковой связи, так и при разработке различного ПО и сервисов.

МТС зарегистрировала новый товарный знак «на перспективу»

Представитель компании не стал называть конкретный проект, для которого регистрируется новый бренд. «Мы зарегистрировали товарный знак на перспективу, пока рано раскрывать подробности», – сообщил он «Ведомостям».

Глава аналитического агентства Telecom Daily Денис Кусков считает, что компания зарегистрировала новый бренд под сквозные направления своей деятельности. По его словам, последнее время МТС активно развивается в различных сферах, включая кибербезопасность, продажи билетов на мероприятия, веб-сервисы и т.д, однако единого бренда под эти направления у оператора сейчас нет.

«Несколько лет назад у МТС было похожее решение – различные вертикали использовали бренд с яйцом в различных цветах, что объединяло их в единую экосистему», – напомнил Кусков.

Процедура регистрации товарного знака Роспатентом может занимать 6-10 месяцев. Компания может запросить ускоренную регистрацию, тогда процесс сократится до 2-3 месяцев. При этом товарный знак компания может использовать уже сейчас.

А количество товаров и услуг, для которых регистрируется новый бренд, влияет только на размер уплачиваемых в Роспатент пошлин.

Летом 2022 года МТС учредила компанию «Серенити сайбер секьюрити» для разработки и продвижения инновационных продуктов в сфере информационной безопасности.

По данным МТС, сейчас на рынке растет спрос на продукты ИБ — угроз становится больше, а зарубежные поставщики и вендоры уходят с рынка.

Пока компания будет развивать и продавать на внешний рынок уже разработанные и применяемые МТС внутри группы сервисы SOC. К концу 2023 года планируется вывод на рынок новых продуктов.

Фото на обложке: areporter / Shutterstock

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