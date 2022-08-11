МТС создаст компанию в сфере кибербезопасности

МТС 9 августа учредила компанию «Серенити сайбер секьюрити» для разработки и продвижения инновационных продуктов в сфере информационной безопасности (ИБ), пишут «Ведомости».

По данным МТС, сейчас на рынке растет спрос на продукты ИБ — угроз становится больше, а зарубежные поставщики и вендоры уходят с рынка.

«На начальном этапе компания будет развивать и продавать на внешний рынок уже разработанные и применяемые МТС внутри группы сервисы SOC. К концу 2023 года планируется вывод на рынок новых продуктов», — сообщил представитель компании.

Гендиректором нового ООО стала Евгения Наумова, которая с конйа июля занимает в МТС пост директора по кибербезопасности. Ранее она была исполнительным вице-президентом по корпоративному бизнесу «Лаборатории Касперского».

МТС также усилит команду «Серенити сайбер секьюрити» выходцем из компании «Мой офис» (разрабатывает программное обеспечение). Источник «Ведомостей» сообщил, что коммерческий директор компании «Мой офис» Елена Непочатова переходит в новую структуру МТС.

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