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МТС открыла бесплатный доступ к облачному сервису для бизнеса

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Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Новостной редактор

Анастасия Марьина

МТС сообщила об открытии #CloudMTS бесплатного доступа к облачному сервису для удаленного хранения и обмена корпоративными данными. Об этом говорится в сообщении компании.

МТС открыла бесплатный доступ к облачному сервису для бизнеса

Провайдер #CloudMTS бесплатно предоставляет сервис на два месяца всем компаниям, которые ранее им не пользовались. Бесплатное подключение доступно до конца апреля.

Максимальный объем дискового пространства на одну компанию составляет 500 Гб. В компании отмечают, что этого достаточно для ежедневной работы и обмена документами.  Для подключения услуги необходимо оставить заявку на сайте.

Сервис Диск#CloudMTS позволяет разграничивать доступ сотрудников к данным и управлять пользователями, вводя функцию администратора. Возможен контролируемый доступ для внешних партнеров через управление публичными ссылками.

Сервисом можно пользоваться через веб-интерфейс и приложение для ПК на операционной системе Windows. Также можно воспользоваться мобильным приложением для iOS и Android. 

Фото: Unsplash

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