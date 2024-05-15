МТС вложит в создание собственной облачной платформы более 7,5 млрд рублей

«Дочка» МТС — MWS (MTS Web Services) — до конца 2025 года инвестирует в разработку собственной публичной облачной платформы более 7,5 млрд рублей. Об этом говорится в сообщении МТС.
Публичная облачная платформа будет представлять из себя экосистему инфраструктурных и сетевых сервисов, инструментов для хранения и обработки данных, PaaS-сервисов и решений для защиты инфраструктуры в облаке. Все компоненты, как сообщается, будут собственной разработки.
Компания создает платформу, ориентируясь на стандарты информационной безопасности и защиты персональных данных. Предполагается, что платформа будет доступна бизнесу и пользователям в 2025 году.
До конца 2024 года MWS также запустит также ряд новых сервисов и направлений, среди них — виртуальная инфраструктура на российском ПО, ИИ-облако и более 30 новых облачных продуктов Enterprise-уровня
В MWS также войдут все облачные сервисы CloudMTS, ЦОД-инфраструктура МТС, а также ряд сервисов кибербезопасности МТС RED.
Фото на обложке: МТС
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