Top.Mail.Ru
Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

МТС вложит в создание собственной облачной платформы более 7,5 млрд рублей

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Глава отдела новостей RB.RU

Анастасия Марьина

«Дочка» МТС — MWS (MTS Web Services) — до конца 2025 года инвестирует в разработку собственной публичной облачной платформы более 7,5 млрд рублей. Об этом говорится в сообщении МТС.

МТС вложит в создание собственной облачной платформы более 7,5 млрд рублей

Публичная облачная платформа будет представлять из себя экосистему инфраструктурных и сетевых сервисов, инструментов для хранения и обработки данных, PaaS-сервисов и решений для защиты инфраструктуры в облаке. Все компоненты, как сообщается, будут собственной разработки.

Компания создает платформу, ориентируясь на стандарты информационной безопасности и защиты персональных данных. Предполагается, что платформа будет доступна бизнесу и пользователям в 2025 году.

До конца 2024 года MWS также запустит также ряд новых сервисов и направлений, среди них — виртуальная инфраструктура на российском ПО, ИИ-облако и более 30 новых облачных продуктов Enterprise-уровня

В MWS также войдут все облачные сервисы CloudMTS, ЦОД-инфраструктура МТС, а также ряд сервисов кибербезопасности МТС RED.

Фото на обложке: МТС

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Плюсы и минусы мультиоблачной инфраструктуры
  2. 2 От вешалки до кассы: как видеоаналитика помогает фэшн-ритейлу оптимизировать подход к работе с покупателями
  3. 3 Размещение в облаке в формате единого окна: как работает комплексный инфраструктурный партнер
  4. 4 Как франчайзи могут улучшить клиентский сервис с помощью видеонаблюдения Ivideon
  5. 5 Одна дополнительная услуга — плюс 100 млн рублей в год: как телеком-компании зарабатывать больше
ArtTech — карта разработчиков арт-технологий
Все игроки российского рынка технологий для искусства
Перейти

ВОЗМОЖНОСТИ

15 мая 2024

Экологический акселератор Росатома

15 мая 2024

Отбор Proptech-кластера на питч-шоу

17 мая 2024

GO CTF 2024

Все ВОЗМОЖНОСТИ