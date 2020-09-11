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Венчурный фонд МТС вложит 125 млн рублей в сервис для управления финансами CoinKeeper

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Новостной редактор

Анастасия Марьина

Корпоративный венчурный фонд МТС инвестирует 125 млн рублей в мобильный сервис учета личных финансов, контроля расходов и сбережений CoinKeeper. Об этом Rusbase рассказал представитель МТС.

Венчурный фонд МТС вложит 125 млн рублей в сервис для управления финансами CoinKeeper

Сделка будет структурирована в несколько траншей. Инвестиции будут направлены на развитие продукта и выход на европейские рынки. Фонд МТС получит миноритарную долю в проекте.

При помощи CoinKeeper пользователи анализируют затраты и поступления средств как вручную, так и в автоматическом режиме — по заданным категориям, временным интервалам и другим параметрам, в том числе импортируя операции, совершенные с помощью карт российских банков. 

Скриншот с сайта CoinKeeper

По данным МТС, сейчас сервисом пользуются более 350 тысяч человек. CoinKeeper — выпускник пятого набора акселератора центра по инновациям и инвестициям MTS StartUp Hub.

Корпоративный венчурный фонд МТС создан в 2019 году. Инвестиционный фокус — искусственный интеллект, Big Data, IoT, FinTech, облачные сервисы, образовательные сервисы, и медиа. Фонд инвестирует от $500 тысяч на посевной стадии и в раунде А в стартапы, имеющие стратегическую ценность для МТС.

Фото: Unsplash

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