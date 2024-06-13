Без связи мог остаться целый регион: МТС подвергся самой мощной за год DDoS-атаке

МТС подвергся самой мощной за год DDoS-атаке. Нападение на инфраструктуру телеком-оператора велось в течение двух часов с 20 тыс. устройств из разных стран, в том числе Эквадора и Китая. В результате атаки без связи мог остаться целый регион.
Оператор МТС сообщил о самой мощной за последний год DDoS-атаке на свою инфраструктуру. Об этом пишет «РИА Новости».
Атака велась с 20 тыс. устройств в течение двух часов. Ее мощность составила 207 гигабит в секунду, в пиках она достигала нескольких терабит. Нападение велось с устройств в нескольких странах, в том числе Турции, Эквадора, Китая.
Атаковавшие инфраструктуру оператора хакеры были нацелены на выведение из строя маршрутизатора, что в случае успеха нападения могло лишить связи целый регион.
Специалисты Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования в первом квартале 2024 года отразили 512 DDos-атак, тогда как за весь прошлый год число таких нападений составило 185.
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