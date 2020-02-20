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МТС объявила о поиске эко-стартапов для своего акселератора

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Новостной редактор

Анастасия Марьина

МТС объявила о поиске стартапов в сфере экологического туризма и эко-образования для запуска в будущем совместных социальных проектов. Об этом Rusbase рассказал представитель телеком-оператора.

МТС объявила о поиске эко-стартапов для своего акселератора

Наиболее интересные по мнению МТС эко-проекты попадут в пятый набор акселерационной программы MTS StartUp Hub, где в течение двух месяцев будут адаптировать свои решения под запрос компании. После успешного прохождения акселератора, стартапы смогут запустить оплачиваемый пилотный проект с МТС.

Заявки от стартапов будут приниматься на сайте MTS StartUp Hub до 20 марта.

МТС уже использует решения в области экомониторинга, цифровизации сбора и переработки бытовых отходов, проекты по геоаналитике, позволяющие создавать «цифровые копии» городов и «умные» решения для маршрутизации транспортных потоков.

«Развитие технологических сервисов в сфере эко-просвещения также войдет в число приоритетных направлений в рамках стратегии устойчивого развития МТС. Мы заинтересованы в поиске стартапов в этой сфере как на территории всей России, так и за рубежом», — сообщил руководитель MTS StartUp Hub Дмитрий Курин.

Фото: Unsplash

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Премия Mapic Russia awards

22 февраля 2020

Открытый конкурс питчей RUSSOL

25 февраля 2020

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28 февраля 2020

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