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МТС взяла в управление площадки для развлекательных и спортивных мероприятий

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Структуры МТС вошли в управление площадок для развлекательных и спортивных мероприятий — Music Media Dome в Москве и концертно-спортивного комплекса «М-1 Арена» в Санкт-Петербурге. Договор заключен на пять лет, условия не разглашаются.

МТС взяла в управление площадки для развлекательных и спортивных мероприятий

Компания будет зарабатывать на эксплуатации площадок, продаже билетов, спонсорства и рекламы, а также работы баров, а собственник площадки — арендных платежах, сообщил «Коммерсантъ».

Эксперты говорят, что такой формат сотрудничества заинтересует собственников больших коммерческих площадей, которые можно использовать в развлекательном формате.

В 2021 году МТС сообщила о планах инвестировать в сети концертных площадок в крупных российских городах. Компания намерена запустить площадки во всех городах-миллионниках.

Сотрудникам российских компаний на фоне меняющейся геополитической ситуации и нестабильных социально-экономических условий не хватает корпоративных мероприятий, возможности работать удаленно и спортивных активностей.

Среди других потребностей — мероприятия, которые позволяют сотрудникам обратить внимание на свое состояние и оказать себе первую помощь, мероприятия по повышению финансовой грамотности, сокращение графика работы, длительный отпуск.

Фото на обложке: Tomas Simkus / Shutterstock

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