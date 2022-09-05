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Сотрудникам на фоне нестабильной экономики не хватает спорта, удаленки и развлечений

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Сотрудникам российских компаний на фоне меняющейся геополитической ситуации и нестабильных социально-экономических условий не хватает корпоративных мероприятий, возможности работать удаленно и спортивных активностей.

Сотрудникам на фоне нестабильной экономики не хватает спорта, удаленки и развлечений

Такие выводы сделали специалисты рекрутинговой компании Get experts и Русской школы управления — они опросили 1250 сотрудников как российских компаний, так и российских представительств международного бизнеса.

Что нужно сотрудникам (множественный выбор):

  • корпоративные мероприятия (развлечения и тимбилдинги) — 27,3%;
  • возможность работать удаленно — 23,5%;
  • помощь с релокацией — 22,8%;
  • диагностик уровня стресса — 16,6%;
  • проведение спортивных активностей или компенсацию расходов на спорт — 14,9%;
  • пересмотр объема обязанностей — 13,8%.

Среди других потребностей — мероприятия, которые позволяют сотрудникам обратить внимание на свое состояние и оказать себе первую помощь, мероприятия по повышению финансовой грамотности, сокращение графика работы, длительный отпуск.

Фото на обложке: Unsplash

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