Сотрудникам на фоне нестабильной экономики не хватает спорта, удаленки и развлечений

Сотрудникам российских компаний на фоне меняющейся геополитической ситуации и нестабильных социально-экономических условий не хватает корпоративных мероприятий, возможности работать удаленно и спортивных активностей.
Такие выводы сделали специалисты рекрутинговой компании Get experts и Русской школы управления — они опросили 1250 сотрудников как российских компаний, так и российских представительств международного бизнеса.
Что нужно сотрудникам (множественный выбор):
- корпоративные мероприятия (развлечения и тимбилдинги) — 27,3%;
- возможность работать удаленно — 23,5%;
- помощь с релокацией — 22,8%;
- диагностик уровня стресса — 16,6%;
- проведение спортивных активностей или компенсацию расходов на спорт — 14,9%;
- пересмотр объема обязанностей — 13,8%.
Среди других потребностей — мероприятия, которые позволяют сотрудникам обратить внимание на свое состояние и оказать себе первую помощь, мероприятия по повышению финансовой грамотности, сокращение графика работы, длительный отпуск.
Фото на обложке: Unsplash
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