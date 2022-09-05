Сотрудникам на фоне нестабильной экономики не хватает спорта, удаленки и развлечений

Сотрудникам российских компаний на фоне меняющейся геополитической ситуации и нестабильных социально-экономических условий не хватает корпоративных мероприятий, возможности работать удаленно и спортивных активностей.

Такие выводы сделали специалисты рекрутинговой компании Get experts и Русской школы управления — они опросили 1250 сотрудников как российских компаний, так и российских представительств международного бизнеса.

Что нужно сотрудникам (множественный выбор):

корпоративные мероприятия (развлечения и тимбилдинги) — 27,3%;

возможность работать удаленно — 23,5%;

помощь с релокацией — 22,8%;

диагностик уровня стресса — 16,6%;

проведение спортивных активностей или компенсацию расходов на спорт — 14,9%;

пересмотр объема обязанностей — 13,8%.

Среди других потребностей — мероприятия, которые позволяют сотрудникам обратить внимание на свое состояние и оказать себе первую помощь, мероприятия по повышению финансовой грамотности, сокращение графика работы, длительный отпуск.

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